Автосалон ТопАвто отзывы Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1 Телефон: +7 (383) 312-33-40 Сайт: https://autotop54.ru/
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После того как я посетила Топавто мне стало ясно, что я совершенно разочаровалась в автосалонах. Мне теперь кажется, что они все такие. Во первых, отношение к клиентам, такое ощущение, будто мы для них пустое место, пока сам себя как-то не проявишь, на тебя никто не обратит внимания, хотя заранее созванивались и договаривались о времени. Во вторых, меня поразили их неквалифицированные специалисты, они знают ровно столько, сколько и я. Для чего они там слоняются? Мне так и не смогли оказать должную помощь в выборе нужного мне автомобиля. Да и цены там я бы не сказала, что низкие. Также меня возмутили их санитарные условия. К стойке неприятно прикасаться руками, какая-то пыльная и липкая. А про то чтобы присесть не может быть и речи. На улице скамейки и то чище. Простояв в автосалоне около часа, я поняла, что делать мне здесь нечего. Ушла я от них с мерзким ощущением. Не знаю как дальше, может другой какой-нибудь автосалон я и посещу, но то что не этот, однозначно
Мне в Топавто продали бракованную машину. Сначала всё было нормально, а потом почувствовал что с тормозами что неладное. хотел дотянуть до ближайшего автосервиса и попал в ДТП. У машины серьёзные повреждения. В автосервисе выдали заключение, что у автомобиля имеется заводской брак сцепления и тормозной системы. Я с этим заключением поехал к ним в автосалон. Заводской брак они признали, а вот автомобиль ремонтировать отказываются. А ведь это по их вине произошла авария. Буду писать на них заявление в прокуратуру, пусть разбираются. А мне только добавились лишние проблемы. Мне по работе без машины никак нельзя. Ремонтировать за свой счёт я не собираюсь. А сколько продлится судебный процесс, не известно. В общем влип я с этим автосалоном по полной программе.
Но больше всего бесит их “честность”. Они же прекрасно знали, что автомобиль бракованный, а продали как исправный. Денег слупили, дажа не поморщились. Подпортили они себе репутацию, если конечно это слово для них что-то значит.
Позавчера был в этом Топавто Провел весь день и уехал без машины. Столько нервов там потратил что не передать словами, да еще и 5 тысяч рублей содрали за тест драйв. Запомните, друзья, если вы ищите недорогой автомобиль то вам точно не в этот автосалон!!!! После того как покатался на тест драйве на Хендай Крета, то решил что буду покупать эту машину. Стали оформлять документы и тут я вижу что принесли копию ПТС спрашиваю а оригинал имеется в наличии, менеджер ответил- конечно да. Прошу показать и отказываюсь платить деньги до того как увижу этот документ. Он стал тянуть время, сказал что документ в кабинете у руководителя, а он приедет только завтра. Я ответил что в таком случае я тоже вернусь сюда завтра и мы оформим сделку. Затем он якобы ему позвонил и сказал что сейчас через час он будет здесь. Я говорю, хорошо, буду ждать. В общем в итоге никто ничего мне не показал и я решил что ну его нафиг, отдать сейчас кучу бабла, а потом ездить и выбивать этот ПТС, не буду здесь ничего покупать. Тогда мне не вернули залог который я оставлял за тест драйв. Это еще больше убедило меня в правильности принятого решения. Не будет хороший автосалон такими мелочами портить себе репутацию.
Друзья, то что творит автосалон Топавто, это просто недопустимо. Надо их как то наказать!!! Разводят как хотят, бедный народ приезжает из других городов и попадают прямиком в лапы к серому дилеру. Я тоже серьезно пострадал, обратясь к ним в автосалон для покупки автомобиля. Выяснилось у них, помимо той стоимости что они обещают, имеется еще дилерская комиссия, и это далеко не маленькая сумма, практически пол цены от машины, которую ты купил, вы только задумайтесь, 40 процентов!!!! Разумеется менеджеры об этом не предупреждают, и если ты умудрился прочитать все документы которые тебе дали на подпись, то молодец, а нет, тогда готовь деньги. внимательно все бумаги что тебе дали на подпись, ты это увидишь. Но блин, не всегда получается сосредоточиться, так как менеджер специально делает все, чтобы тебя отвлечь. Вот так я и стал жертвой этих мошенников. А в том что это мошенничество, я абсолютно уверен. И отзыв этот написан для того что бы те кто так же попал, смогли написать мне и будем писать совместную жалобу в прокуратуру!
Все что написанно про этот Топавто, абсолютная правда. Они мошенники каких я еще не видела. И если вам не хочется быть обманутым клиентом, то советую к ним вообще не обращаться. Жаль только что я в свое время не стала читать отзывы, а сломя голову поехала покупать Хендай по скидочной цене. Ведь автосалон давал грандиозные скидки, как мне поведал их сотрудник по телефону, и многие модели уже проданны, поэтому посоветовал поторопиться. Ну я собралась и тут же поехала. Но в итоге получилось что за автомобиль отдала больше денег, чем если бы я покупала его у официального дилера. Напишу как так получилось. Менеджер распечатал мне предварительный договор, сказав что после того как я осмотрю Хендай Солярис, за которым собственно говоря и приехала, и если меня все устроит то подпишем окончательный договор и все остальные документы. Но вот заплатить нужно сейчас, что бы пока мы оформляем все бумаги, машину не увели прямо из под носа. Я не подозревая ничего плохого, все сделала как он говорил. А вот этого как раз таки делать было нельзя. Потому что оказалось что я отдала только задаток, причем невозвратный. Когда пригнали Солярис, мне предъявили еще один счет на точно такую же сумму. АФЕРИСТЫ!!!
Когда я только зашел в Топавто менеджеры произвели на меня хорошее впечатление. Были внимательны и вежливы. Но это все оказалось обманом. Жаль что я в очередной раз был разочарован в людях.
Изначально я хотел купить Датсун Он-До, но поддавшись на уговоры продавца, Ивана купил Ниссан Альмера он мне рассказал, вроде как по секрету, что выбранный мною автомобиль не особо качественный и я замучаюсь его чинить. А вот Ниссан будет мне служить верой правдой лет 10 точно. Я послушал его совет и купил то что он мне предлагал. Да, авто несомненно хорошее, но обошлось мне в 960 тысяч рублей. Тогда как я планировал потратить гораздо меньше, ведь автосалон на своем сайте указывал совсем иную стоимость! И потом я узнал что датсун тоже не плохая машина, просто его не было в наличии, а менеджеру хотелось выполнить план по продажам.
Топавто, настоящие лохотронщики!!! Видимо сотрудники совершенно ничего не боятся, в наглую разводят покупателей, а еще запросто могут подменить договор. Я даже не подозревал что обратившись в автосалон, вроде бы вполне приличный с виду, столкнусь с обманом!!! Покупал машину в кредит, он был уже предварительно одобрен на их сайте, но оказалось что это ровным счетом ничего не значит. Заявку подавал заново и ответа ждал несколько часов. И вот я уже получил положительное решение, выбрал автомобиль для дальнейшей комфортной езды и мы стали подписывать документы. В процессе сделки выявилось много нюансов. Таких как обязательное страхование от потери работы и установка доп оборудования. Обошлось мне это в 70 тысяч рублей. Но с учетом того что процентная ставка составляла 4,9 процентов, я все равно оставался в выгоде. И вот уже все документы были подписаны, мне говорят, можно ехать домой, так как авто сразу не выдадут, им необходимо его подготовить. Мне это конечно не понравилось, но спорить не стал. И вот дома читая договор я понял что со ставкой меня здорово надурили, она была 24,9 процента. И Поло свой я смог получить только через 10 дней. Вот такой не честный автосалон!!!
Спасибо всем кто пишет свои отзывы о Топавто. Именно они уберегли меня от потери денег. Я обратился в автосалон для покупки Шкоды Рапид. Отношение сотрудников мне очень понравилось, они конечно стали уговаривать меня взять автомобиль подороже, но не хамили, а просто навязчиво предлагали. Так же заботливо принесли мне кофе, видя что я приехал к ним уже уставший. Ну а потом видя что меня не уболтать, решили действовать другим способом. Сказали что пока автомобиль везут со склада, давайте подписывать документы и оплачивать, я был не против, хотелось поскорее все сделать и поехать домой. Далее мы прошли в отдел оформления. Тут я вижу что договор мне распечатали предварительный и помня о том что не мало людей пострадали именно при подписании его, я отказываюсь ставить на нем подпись. Говорю что хочу дождаться когда пригонят машину и буду уже подписывать основной договор. И тут выясняется что без этой бумаги никто ничего мне не привезет. Менеджер сказал что можно и без подписания посмотреть авто, но тогда я должен буду отдать хотя бы 100 тысяч рублей в качестве задатка. Ага, я что на дурака похож, просто так отдавать такие деньги. Говорю, все с вами понятно разворачиваюсь и ухожу к другому дилеру.
Эти мерзкие сотрудники из Топавто вынудили меня просто так припереть к ним в автосалон чтобы попытаться развести на приобретение другого автомобиля, не того о котором мы изначально договаривались. Я вообще не скандальный человек, ну здесь просто действительно вывели!!!! Поэтому я пишу этот отзыв, пусть народ прочитает и поймет как их могут обмануть. Специально звонил туда перед поездкой. Спрашивал имеется ли у них Хендай Крета в серебристом цвете и в базовой комплектации.Сказали что стоит в автосалоне и сделали бронирование. В этот же день я примчал в автосалон, причем приехал я из другого города, который находится в 700 км отсюда, и слышу что эту машину можно только заказать. И сразу предлагают вместо нее купить Ладу Х-рей, уверяя что он гораздо лучше и качественнее. Я сказал, что не нужно мне предлагать ничего другого,я хотел именно это авто. Тогда продаван скорчил такую физиономию, что мне аж захотелось ему врезать, еще сказал ходят тут всякие время только отнимают. Офигительно, да? Сами же меня заставили приехать в их автосалон и еще что-то возмущаются. Никогда больше не поверю на слово, продавцам!!!
Если бы я до поездки к Топавто изучил отзывы, которых полным полно, во всемирной сети, то ни за что бы не стал их клиентом. А сейчас я уже в попадосе и могу только рассказать о своем негативном опыте, чтобы все потенциальные покупатели были предупреждены о том лохотроне с которым они могут столкнуться, приехав сюда. Никогда, не стоит платить за автомобиль который собираетесь приобретать, ни копейки, до тех пор пока вы его не увидите, или хотя бы требуйте показать вам птс. Я об этом не знал, и заплатил им задаток для того чтобы машину пригнали с их склада, и когда просто так просидел там 3 часа, в ожидании авто, мне сказали что машина, за которую я сейчас отдал деньги, в не рабочем состоянии. Но вот деньги назад вернуть не смогут, так как нужно писать заявление у главбуха, она сейчас на больничном, поэтому предложили выбрать другую модель. Но они все уже были значительно дороже. Ни одной машины по той цене что на сайте я не увидел. Но тем не менее пришлось покупать Датсун, так как я боялся вообще никогда не увидеть своих денег. Сейчас конечно безумно сожалею что вообще к ним в автосалон обратился!!!
Тем кому хочется съэкономить немного деньжат и они ищут всевозможные скидки, могу сказать следующее. Если вы думаете что топавто продаст вам автомобиль по сказочно низкой цене, смею вас заверить, то не так. Вся работа автосалона заключена в следующем. Самое главное что бы потенциальный покупатель к ним приехал. Отсюда и различные обещания. Ну а дальше уже смотрят по обстоятельствам. Смотря какой расчет будет у клиента. Я вот оформлял автокредит, поэтому могу рассказать как они обманывают в такой ситуации. Насчитали мне ежемесячный платеж 10500 рублей. Он был мне вполне по силам, но когда все оформили и заключили договор, то оказалось что платить я буду уже 15 тысяч рублей в месяц. Стал выяснять с чего это вдруг, и увидел что без моего согласия, застраховали машину от чрезвычайных ситуаций, за каско взяли сразу за все 4 года, ну и установили доп оборудование, куда же без него. В общей сложности переплата в автосалон получилась 430 тысяч рублей. Согласитесь это очень много. Стал ругаться, но меня быстро успокоили сказав что доказать я все равно ничего не смогу, а они вызовут полицию и у меня будут серьезные проблемы.
Все кто работает в этом ужасном Топавто, мрази конченные!!! Самый худший автосалон во всем регионе. Пишут что машины по нереально низким ценам, только вот забывают сообщить что с тебя возьмут дополнительную комиссию, 40 процентов. Да еще и нагло врут в глаза, что тебе ничего дополнительно платить не придется, это они для налоговой указали. Но вот когда я пришел забирать свою машину то мне почему то не отдают ее без доплаты. Я понял что попал на бабки. Подошел к менеджеру который вел мою сделку и высказал все свое мнение про их автосалон. А он даже не стал меня переубеждать, лишь посмеялся и сказал что благодаря таким лохам как я он живет припеваюче. Ну это конечно, он такой ошалевший от своей безнаказанности. Но думаю скоро нарвется, нельзя так с людьми. Пришлось в срочном порядке искать у кого бы занять денег, чтобы все таки выкупить свой Ниссан. Сейчас думаю что бы такого сделать, чтобы им отомстить, пока только придумал написать этот отзыв.
По поводу топавто могу сказать только одно ОБМАН!!! Меня здесь так жестоко развели, что невозможно представить. Продали неисправный автомобиль с пробегом, но под видом нового. И ведь паразиты смогли так оформить что я теперь незнаю куда идти и кому жаловаться на этих тварей, автосалон. Во время оформления документов, менеджер постоянно задавал мне разные вопросы. чтобы отвлечь, ну вот я и подмахнул не глядя один листок, в котором значилось что никаких претензий к качеству автомобиля не имею. Так как ПТС был не в оригинале а дубликат, то мне сделали хорошую скидку. И когда я стал ездить на только что купленной Ладе Х-рей, то услышав стук в подвеске, тут же поехал в сервисный центр. Там и выяснилось что никакой гарантии у меня нет, а весь ремонт будет за мой счет. Зная что дерут они втридорога, уехал в сервис попроще, и там мастера и сказали что автомобиль не новый. Я в шоке, не знаю что делать дальше. Может есть люди кто столкнулся с такой же аферой, подскажите как бороться с таким мошенничеством?